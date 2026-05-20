Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 20.05.2026 (обновлено: 15:29 20.05.2026)
В Саратовской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

В Саратовской области сошел с рельсов локомотив поезда Саратов — Сириус

© Фото : Южная транспортная прокуратура/TelegramПоезд, сошедший с рельсов в Саратовской области
Поезд, сошедший с рельсов в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Южная транспортная прокуратура/Telegram
Поезд, сошедший с рельсов в Саратовской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Локомотив пассажирского поезда Саратов — Сириус сошел с рельсов на перегоне Багаевка — Буркин в Саратовской области.
  • На место происшествия направлены два восстановительных поезда.
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Локомотив пассажирского поезда Саратов-Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, на место направлены восстановительные поезда, сообщила Приволжская железная дорога.
"Сегодня в 11.02 (10.02 мск – ред.) на перегоне Багаевка - Буркин Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда № 14 сообщением Саратов - Сириус", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на место происшествия направлены два восстановительных поезда.
На месте схода вагонов пригородного поезда на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги, 24 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
На Урале пригородный поезд сошел с рельсов
24 марта, 09:51
 
ПроисшествияСаратовская областьСаратовПриволжская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала