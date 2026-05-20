В Саратовской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Локомотив пассажирского поезда Саратов-Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, на место направлены восстановительные поезда, сообщила Приволжская железная дорога.
"Сегодня в 11.02 (10.02 мск – ред.) на перегоне Багаевка - Буркин Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда № 14 сообщением Саратов - Сириус", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на место происшествия направлены два восстановительных поезда.
