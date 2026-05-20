Подаренный Путину чайник поет, как птица, рассказал китайский инженер

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Подаривший президенту РФ Владимиру Путину сервиз китайский инженер Пэн Пай рассказал РИА Новости, что чайник из этого сервиза при наливании воды "поет", как птица.
Инженер подарил главе российского государства фарфоровый сервиз и получил русский сервиз в подарок от лидера РФ.
"На крыше чайника, который я подарил президенту Путину, изображена птичка, и когда вы наливаете воду, чайник издает чистый, щебечущий звук, как пение птицы", - сказал Пэн Пай.
Он пояснил, что "в традиционной китайской культуре пение птиц имеет очень благоприятное значение".