Подаренный Путину чайник поет, как птица, рассказал китайский инженер - РИА Новости, 20.05.2026
16:43 20.05.2026
Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
  • Китайский инженер Пэн Пай подарил президенту РФ Владимиру Путину фарфоровый сервиз.
  • Чайник из этого сервиза при наливании воды издает звук, напоминающий пение птицы.
  • Инженер объяснил, что в традиционной китайской культуре пение птиц имеет очень благоприятное значение.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Подаривший президенту РФ Владимиру Путину сервиз китайский инженер Пэн Пай рассказал РИА Новости, что чайник из этого сервиза при наливании воды "поет", как птица.
Инженер подарил главе российского государства фарфоровый сервиз и получил русский сервиз в подарок от лидера РФ.
"На крыше чайника, который я подарил президенту Путину, изображена птичка, и когда вы наливаете воду, чайник издает чистый, щебечущий звук, как пение птицы", - сказал Пэн Пай.
Он пояснил, что "в традиционной китайской культуре пение птиц имеет очень благоприятное значение".
Встреча состоялась в Пекине в рамках программы официального визита российского лидера в Китай. Пэн Пай рассказал президенту, что родился в Хунани и вернулся туда после обучения в Москве.
