Помет чайки попал на короля Карла III во время визита в Северную Ирландию

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Помет чайки попал на одежду короля Великобритании Карла III во время его визита в Северную Ирландию, инцидент сняли на видео, которое опубликовала газета Sun.
Газета отмечает, что помет чайки забрызгал не только монарха, но и окружающих, включая представителей прессы. Сам Карл отшутился и продолжил обход, не подав вида, что озадачен инцидентом.
"Хорошо, что оно не попало мне на голову", - сказал король в разговоре с местной жительницей.
Другая женщина заявила изданию, что кто-то из толпы пытался предложить королю надеть чистое пальто, но он отказался, так как считает помет чайки хорошей приметой.
