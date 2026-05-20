Помет чайки попал на короля Карла III во время визита в Северную Ирландию - РИА Новости, 20.05.2026
18:25 20.05.2026 (обновлено: 19:14 20.05.2026)
Помет чайки попал на короля Карла III во время визита в Северную Ирландию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помет чайки попал на одежду короля Карла III во время его визита в Северную Ирландию.
  • Инцидент был снят на видео и опубликован газетой Sun.
  • Король отшутился по поводу случившегося и продолжил общение с жителями, не подав вида, что озадачен инцидентом.
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Помет чайки попал на одежду короля Великобритании Карла III во время его визита в Северную Ирландию, инцидент сняли на видео, которое опубликовала газета Sun.
В среду Карл III посетил североирландский город Ньюкасл. На записи видно, что во время общения с жителями на нижнюю заднюю часть пиджака монарха попал белый помет.
Газета отмечает, что помет чайки забрызгал не только монарха, но и окружающих, включая представителей прессы. Сам Карл отшутился и продолжил обход, не подав вида, что озадачен инцидентом.
"Хорошо, что оно не попало мне на голову", - сказал король в разговоре с местной жительницей.
Другая женщина заявила изданию, что кто-то из толпы пытался предложить королю надеть чистое пальто, но он отказался, так как считает помет чайки хорошей приметой.
В миреВеликобританияСеверная ИрландияНьюкаслКарл IIISun
 
 
