Британия извинилась за "неуклюжий" шаг по поводу России - РИА Новости, 20.05.2026
19:41 20.05.2026
Британия извинилась за "неуклюжий" шаг по поводу России

20.05.2026
  • Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, направленное на предотвращение дефицита дизельного и авиационного топлива.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правительство Великобритании извинилось за решение смягчить санкции против России, которое было направлено на предотвращение дефицита дизельного и авиационного топлива, сообщает Bloomberg.
"Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться", — заявил министр торговли Крис Брайант, выступая в парламенте.
По его словам, лицензия будет приостановлена "при первой возможности".
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах.
Накануне новую 30-дневнюю лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется грузов, уже находящихся на танкерах.
Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций против Москвы. Так, стоимость энергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.
