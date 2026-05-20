14:14 20.05.2026 (обновлено: 14:50 20.05.2026)

Британия ввела запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на услуги для морских перевозок российского СПГ, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах.
"То, о чем мы объявили вчера, - это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций. Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Мы также выдали две краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых санкций, защищая при этом потребителей в Великобритании", - заявил Стармер в парламенте, поясняя ситуацию с лицензией.
Во вторник также была опубликована лицензия, временно исключающая из-под санкций морские перевозки СПГ с терминалов "Сахалин-2" и "Ямал-СПГ" в третьи страны. Лицензия истекает 1 января 2027 года.
