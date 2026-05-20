© AP Photo / Alberto Pezzali Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне

"Вы проиграли": в Британии разгорелся скандал из-за украинского флага

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии Reform UK Найджел Фараж поспорил из-за снятия украинского флага со здания местной администрации в графстве Эссекс.

Фараж ответил на претензии экс-министра внутренних дел Британии Джеймса Клеверли, заявив, что при партии Reform UK над общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов.

Партия Reform UK последовательно проводит практику снятия иностранных флагов, в основном украинских, с контролируемых ею зданий местных советов графств.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж поспорил из-за снятия украинского флага со здания местной администрации в графстве Эссекс, пишет таблоид Daily Express

Издание отмечает, что Фараж ответил на претензии экс-министра внутренних дел Британии Джеймса Клеверли , возмутившегося снятию украинского флага.

"При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы",— написал он в социальной сети X

Как отмечает издание, Фараж последовательно проводит практику снятия иностранных флагов, в основном украинских, с контролируемых его партией зданий местных советов графств.

"Это включает в себя снятие украинских флагов, вывешенных в знак солидарности с Украиной" — говорится в материале.