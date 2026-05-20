МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж поспорил из-за снятия украинского флага со здания местной администрации в графстве Эссекс, пишет таблоид Daily Express.
Издание отмечает, что Фараж ответил на претензии экс-министра внутренних дел Британии Джеймса Клеверли, возмутившегося снятию украинского флага.
"При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы",— написал он в социальной сети X.
Как отмечает издание, Фараж последовательно проводит практику снятия иностранных флагов, в основном украинских, с контролируемых его партией зданий местных советов графств.
"Это включает в себя снятие украинских флагов, вывешенных в знак солидарности с Украиной" — говорится в материале.
Сама партия позиционирует позицию по флагам, как вопрос национальной гордости и приоритета британской идентичности.