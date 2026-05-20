Специальная военная операция на Украине
 
21:52 20.05.2026
В Латвии дают "тихое согласие" на пролеты БПЛА, заявил рижский депутат

Флаги страны на одной из улиц Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Латвии дают «тихое согласие» на пролет украинских дронов над своей территорией, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
  • Служба внешней разведки России сообщила, что Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
  • Алексей Росликов считает информацию СВР России объективной и полученной в процессе кропотливой работы.
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Власти Латвии дают "тихое согласие" на пролет украинских дронов над своей территорией, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
"Мы же прекрасно понимаем, что все эти пролеты дронов через территорию Латвийской республики - это абсолютная реальность. То, что на это дается тихое согласие - это тоже абсолютный факт", - сказал Росликов.
Депутат считает, что информация СВР России является объективной, полученной в процессе кропотливой работы.
"Здесь еще есть необходимость подчеркнуть, что прибалтийские власти на сегодняшний момент пытаются адаптировать и жителей Прибалтики к этой ситуации. Согласитесь, если бы все началось в один понедельник, это было бы как-то сложно. Сейчас постепенно людей вводят в это состояние, когда, в принципе, подвал для них будет уже нормой. Каждый день часа по три", - добавил парламентарий.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛатвияУкраинаАлексей РосликовСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Рижская думаВооруженные силы Украины
 
 
