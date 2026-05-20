В Латвии дают "тихое согласие" на пролеты БПЛА, заявил рижский депутат

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Власти Латвии дают "тихое согласие" на пролет украинских дронов над своей территорией, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
"Мы же прекрасно понимаем, что все эти пролеты дронов через территорию Латвийской республики - это абсолютная реальность. То, что на это дается тихое согласие - это тоже абсолютный факт", - сказал Росликов.
Депутат считает, что информация СВР России является объективной, полученной в процессе кропотливой работы.
"Здесь еще есть необходимость подчеркнуть, что прибалтийские власти на сегодняшний момент пытаются адаптировать и жителей Прибалтики к этой ситуации. Согласитесь, если бы все началось в один понедельник, это было бы как-то сложно. Сейчас постепенно людей вводят в это состояние, когда, в принципе, подвал для них будет уже нормой. Каждый день часа по три", - добавил парламентарий.