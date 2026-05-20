В Ростове-на-Дону мужчина пострадал после попадания обломков БПЛА в дом

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в Ростове-на-Дону после попадания обломков БПЛА в 24-этажный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Воздушная атака сегодня днем принесла большое несчастье - в Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию дом. Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в результате отражения воздушной атаки БПЛА были уничтожены в городах Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском, Семикаракорском районах.
Отражение воздушной атаки в настоящий момент продолжается.