Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека пострадали в результате налета БПЛА на Ставрополье.
- Один из пострадавших получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.
ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Два человека пострадали в результате налета БПЛА на Ставрополье, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
"Силы ПВО отразили сегодняшний налет на Ставрополье, один из самых серьезных за все время… К сожалению, в результате налета пострадали два человека - сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Один получил медицинскую помощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
