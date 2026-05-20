Таллин указал Киеву, что в небе над странами НАТО не рады украинским БПЛА

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эстония в связи со сбитым над страной украинским беспилотником донесла до Киева позицию о крайней важности предотвращения попадания украинских дронов в воздушное пространство стран НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.
Во вторник он сообщил, что над территорией Эстонии румынский истребитель сбил украинский дрон.
Это не первый случай, когда украинские дроны оказывали в воздушном пространстве Эстонии. В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ.В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.