Таллин указал Киеву, что в небе над странами НАТО не рады украинским БПЛА

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эстония в связи со сбитым над страной украинским беспилотником донесла до Киева позицию о крайней важности предотвращения попадания украинских дронов в воздушное пространство стран НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.