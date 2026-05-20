В ДНР за сутки сбили 19 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 20.05.2026
13:33 20.05.2026
В ДНР за сутки сбили 19 БПЛА ВСУ

Штаб обороны ДНР: за сутки в республике сбили 19 БПЛА ВСУ

Работа ПВО. Архивное фото
  • В ДНР за прошедшие сутки сбили 19 БПЛА ВСУ.
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Девятнадцать украинских БПЛА сбили в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в штабе обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 19 дронов противника", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба.​​
В понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что за прошедшую неделю в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 32 человека, в том числе пятеро детей, и три человека скончались.
