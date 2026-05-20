Боевика "Азова"* заочно осудили за расстрел мирных жителей в Мариуполе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевика "Азова"* Юрия Фенюка заочно приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.
- Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Боевик "Азова"*, приказавший расстрелять мирных жителей в Мариуполе, заочно приговорен к пожизненному заключению, сообщил Следственный комитет России.
"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора главному сержанту взвода огневой поддержки 2 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов"* Юрию Фенюку… Приговором суда Фенюку заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По версии следствия, в 2022 году Фенюк отдал незаконный приказ, в том числе Денису Гангале, расстрелять приближающиеся автомобили, которыми управляли мирные жители, поддерживавшие, как он полагал, специальную военную операцию и оказывавшие содействие российским военным. Гангала и другие военнослужащие открыл огонь, в результате были убиты трое мирных граждан, еще один человек получил ранение.
Фенюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пункт "а", "ж", "л" часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), часть 3 статья 30, подпункт "а", "ж", "л" часть 2 статья 105 УК РФ (покушение на убийство)
Пограничник Гангала был тоже приговорен к пожизненному сроку, только очно, в сентябре 2023 года Верховным судом ДНР.
* Запрещенная в России террористическая организация