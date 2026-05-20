Рейтинг@Mail.ru
Боевика "Азова"* заочно осудили за расстрел мирных жителей в Мариуполе - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 20.05.2026 (обновлено: 22:34 20.05.2026)
Боевика "Азова"* заочно осудили за расстрел мирных жителей в Мариуполе

Боевика "Азова" заочно приговорили к пожизненному заключению за расстрелы людей

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевика "Азова"* Юрия Фенюка заочно приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.
  • Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Боевик "Азова"*, приказавший расстрелять мирных жителей в Мариуполе, заочно приговорен к пожизненному заключению, сообщил Следственный комитет России.
«

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора главному сержанту взвода огневой поддержки 2 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов"* Юрию Фенюку… Приговором суда Фенюку заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Двух солдат ВСУ и боевика "Азова"* внесли в список террористов
8 мая, 15:52
По версии следствия, в 2022 году Фенюк отдал незаконный приказ, в том числе Денису Гангале, расстрелять приближающиеся автомобили, которыми управляли мирные жители, поддерживавшие, как он полагал, специальную военную операцию и оказывавшие содействие российским военным. Гангала и другие военнослужащие открыл огонь, в результате были убиты трое мирных граждан, еще один человек получил ранение.
Фенюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пункт "а", "ж", "л" часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), часть 3 статья 30, подпункт "а", "ж", "л" часть 2 статья 105 УК РФ (покушение на убийство)
Пограничник Гангала был тоже приговорен к пожизненному сроку, только очно, в сентябре 2023 года Верховным судом ДНР.
* Запрещенная в России террористическая организация
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Приговор боевикам "Азова"* за обстрел села в ДНР признали законным
15 апреля, 15:56
 
ПроисшествияРоссияМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала