Боевика "Азова"* заочно осудили за расстрел мирных жителей в Мариуполе

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора главному сержанту взвода огневой поддержки 2 роты 2 батальона отдельного отряда специального назначения полка "Азов"* Юрию Фенюку… Приговором суда Фенюку заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс" .

По версии следствия, в 2022 году Фенюк отдал незаконный приказ, в том числе Денису Гангале, расстрелять приближающиеся автомобили, которыми управляли мирные жители, поддерживавшие, как он полагал, специальную военную операцию и оказывавшие содействие российским военным. Гангала и другие военнослужащие открыл огонь, в результате были убиты трое мирных граждан, еще один человек получил ранение.