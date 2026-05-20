"ИИ-инженер" "Билайна" обработал 100 тысяч обращений

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Агент для управления инцидентами на телеком-оборудовании "ИИ-инженер", которого "Билайн" запустил в марте, обработал уже больше 100 тысяч обращений и в 40% случаев сам принял меры для решения проблемы, сообщает пресс-служба оператора.
Разработка объединяет модели машинного обучения, основанные на базе знаний "Билайна", контекст из проверенных внешних источников, инструкции заказчиков, информацию о сигналах оборудования и историю инцидентов. Он подключается непосредственно к телеком-оборудованию (например, базовой станции) согласно строгим политикам доступа и сам выполняет команды для диагностики и устранения неисправностей.
С декабря 2025 по февраль 2026 года агент работал в тестовом режиме в нескольких регионах. Внедрение позволило вдвое ускорить время взятия инцидента в работу и на 5% снизить средние сроки устранения проблем. Весной решение масштабировали.