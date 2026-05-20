"Билайн": 25% российских компаний используют ИИ в коммерческих операциях

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Около 25% крупных российских компаний уже интегрировали генеративный искусственный интеллект в коммерческие операции, еще 20% работают над стратегией его внедрения, сообщил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин на конференции ЦИПР-2026.

По его словам, еще 37% организаций применяют нейросети ситуативно, а 17% присматриваются к технологии. При этом масштаб "теневого" использования ИИ сотрудниками – так называемого shadow IT – существенно выше: корпорации не всегда успевают за запросом на оптимизацию работы со стороны самих работников.

В числе ключевых барьеров, которые сдерживают переход компаний от экспериментов к промышленной эксплуатации ИИ Анохин назвал экономическую эффективность и возврат инвестиций. Второй барьер – сложность встраивания технологии в бизнес-процессы. Третья проблема – отсутствие готовых отраслевых решений, из-за чего каждый проект приходится проходить заново.