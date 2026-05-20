Рейтинг@Mail.ru
"Билайн": 25% российских компаний используют ИИ в коммерческих операциях - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 20.05.2026
"Билайн": 25% российских компаний используют ИИ в коммерческих операциях

"Билайн": четверть компаний из России используют ИИ в коммерческих операциях

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Около 25% крупных российских компаний уже интегрировали генеративный искусственный интеллект в коммерческие операции, еще 20% работают над стратегией его внедрения, сообщил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин на конференции ЦИПР-2026.
По его словам, еще 37% организаций применяют нейросети ситуативно, а 17% присматриваются к технологии. При этом масштаб "теневого" использования ИИ сотрудниками – так называемого shadow IT – существенно выше: корпорации не всегда успевают за запросом на оптимизацию работы со стороны самих работников.
В числе ключевых барьеров, которые сдерживают переход компаний от экспериментов к промышленной эксплуатации ИИ Анохин назвал экономическую эффективность и возврат инвестиций. Второй барьер – сложность встраивания технологии в бизнес-процессы. Третья проблема – отсутствие готовых отраслевых решений, из-за чего каждый проект приходится проходить заново.
Именно здесь, считает гендиректор "Билайна", возникает поле для кооперации технологического оператора и индустриального заказчика.
 
ТехнологииСергей АнохинБилайнВымпелКомИскусственный интеллект (ИИ)нейросети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала