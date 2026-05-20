Худший день российского биатлона. Этот допинг-скандал уничтожил все

Сборная России по биатлону ехала на чемпионат мира в Пхенхчане в 2009 году в статусе одного из явных фаворитов и рассчитывала доминировать в Южной Корее. Однако всё обернулось грандиозным скандалом, последствия которого пришлось расхлебывать долгие годы.
Надежды обернулись шоком
Это было прекрасное время для российского биатлона. Страна болела за своих спортсменов и знала все о них вплоть до подробностей личной жизни. За год до Пхенчхана россияне блистательно проявили себя на чемпионате мира в Эстерсунде, завоевав там множество медалей. Так что ожидания от турнира в Южной Корее были самыми оптимистичными.
Но всё поменялось буквально за одну секунду, когда пришла информации о положительных допинг-пробах трех российских биатлонистов - Екатерины Юрьевой, Дмитрия Ярошенко и Альбины Ахатовой. Это был шок, масштабы которого тогда невозможно было принять и осознать. Юрьева на тот момент была лидером Кубка мира, Ахатова, вне всяких сомнений, входила в мировую элиту, равно как и Ярошенко, который за год до этого боролся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом за Большой хрустальный глобус.
То есть, все это напоминало страшный сон, который никак не проходил. К тому же в организме наших звезд биатлона был обнаружен эритропоэтин (ЭПО), который как правило вводится внутривенно. То есть, вариант случайного попадания казался минимальным. Это сейчас по истечении лет мы понимаем, что против России уже тогда плелись интриги и провокации, поэтому та допинговая история легко могла быть сфальсифицирована.
Последствия, которые до сих пор ощущаются
Но на тот момент все казалось невероятно тревожным и печальным. Конечно, фанаты не верили в то, что их кумиры могли пойти на такое, однако с имеющейся информацией приходилось иметь дело. Повезло, что глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг не горел желание во что бы то ни стало уничтожить наш биатлон и ввести бесконечные санкции. Европейские страны требовали от него полностью отстранить всю сборную России, но в итоге в чемпионате мира не приняли участие лишь трое сдавших положительные тесты.
Шокирован был и глава Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров, совсем недавно заступивший на эту должность. Удивительно, но после такого скандала российские спортсмены отлично выступили на мировом первенстве в Южной Корее. Наши взяли два золота, серебро и три бронзы, что выглядело настоящим подвигом в сложившихся обстоятельствах. Да и потом крайне редко россиянам удавалось повторить эти результаты без всяких скандалов.
Другое дело, что та история навсегда изменила российский биатлон. С тех пор показатели наших атлетов стали ухудшаться. Внимание к виду спорта, безусловно, оставалось на высочайшем уровне, но бесконечных побед уже не было и близко. Ахатова затем завершила карьеру, а Ярошенко и Юрьева пробовали вернуться в большой биатлон, но без особых успехов. А Екатерина умудрилась сдать потом еще один положительный допинг-тест. Хочется верить, что после снятия политических санкций российский биатлон найдет в себе силы вернуться в те “золотые” времена, потому что потенциально сильных спортсменов у нас и сейчас хватает.