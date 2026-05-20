Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников.
- Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областями и Краснодарским краем.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 в среду сбили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двадцатого мая т.г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областей и Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18