ПВО ночью сбила 273 украинских беспилотника

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили 273 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 мая т.г. до 7.00 мск 20 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
Часть беспилотников были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.
