ПВО ночью сбила 273 украинских беспилотника

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО ночью сбили 273 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 мая т.г. до 7.00 мск 20 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.