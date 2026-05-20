В Ростовской области уничтожили около 20 БПЛА

- В Ростовской области сбили около 20 БПЛА.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Около 20 БПЛА уничтожены в 4 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 4-х районах: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
