Над Новгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные сбили еще один БПЛА над территорией региона.

Ранее он сообщал, что 11 украинских беспилотников уничтожены ночью и днем над Новгородской областью , утром также была отражена атака БПЛА.

« "Над Новгородской областью сбит еще один БПЛА",- написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.