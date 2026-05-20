ПВО за пять часов сбила 94 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 9:00 до 14:00 мск в среду сбили 94 украинских беспилотника.
- БПЛА были нейтрализованы над несколькими областями России, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 9.00 до 14.00 мск в среду сбили 94 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцатого мая текушего года в период с 9.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18