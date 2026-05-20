В Рязанской области сбили беспилотник

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. БПЛА сбит над территорией Рязанской области этой ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.

Он отметил, что в Касимовском округе обломки повредили три частных дома, на месте работают оперативные службы.