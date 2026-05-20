Три квартиры получили повреждения при атаке ВСУ на Белгород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде три квартиры и пять автомобилей получили повреждения при обстреле со стороны Украины.
- Мэр города Валентин Демидов сообщил, что подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопления в случае дождя.
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Три квартиры в многоквартирном доме и пять автомобилей пострадали в Белгороде в результате утреннего обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Он подчеркнул, что сильнее всего пострадала одна из квартир, в ней пробита кровля и потолок. Во второй, по словам мэра, серьезно поврежден балкон, а в третьей от ударной волны треснул потолок.
"Сегодня подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопления в случае дождя", - добавил Демидов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18