Три квартиры получили повреждения при атаке ВСУ на Белгород

БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Три квартиры в многоквартирном доме и пять автомобилей пострадали в Белгороде в результате утреннего обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он подчеркнул, что сильнее всего пострадала одна из квартир, в ней пробита кровля и потолок. Во второй, по словам мэра, серьезно поврежден балкон, а в третьей от ударной волны треснул потолок.