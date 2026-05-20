Три квартиры получили повреждения при атаке ВСУ на Белгород
14:35 20.05.2026 (обновлено: 14:45 20.05.2026)
Три квартиры получили повреждения при атаке ВСУ на Белгород

Три квартиры и пять авто получили повреждения при атаке ВСУ на Белгород

© Фото : официальный канал мэра Белгорода Валентина Демидова в MAX
Последствия обстрела Белгорода
© Фото : официальный канал мэра Белгорода Валентина Демидова в MAX
Последствия обстрела Белгорода
  • В Белгороде три квартиры и пять автомобилей получили повреждения при обстреле со стороны Украины.
  • Мэр города Валентин Демидов сообщил, что подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопления в случае дождя.
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Три квартиры в многоквартирном доме и пять автомобилей пострадали в Белгороде в результате утреннего обстрела со стороны Украины, сообщил мэр города Валентин Демидов.
В среду оперштаб информировал, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в Белгороде пробита крыша многоквартирного дома.
"Специалисты управы завершили обход дома, поврежденного в результате террористического обстрела ВСУ. По уточненным данным, пострадали три квартиры и пять автомобилей. На все имущество составлены акты", - написал Демидов в своем канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что сильнее всего пострадала одна из квартир, в ней пробита кровля и потолок. Во второй, по словам мэра, серьезно поврежден балкон, а в третьей от ударной волны треснул потолок.
"Сегодня подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопления в случае дождя", - добавил Демидов.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородУкраинаВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
