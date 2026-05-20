Рейтинг@Mail.ru
Московский зоопарк начал кампанию по спасению бегемотов из Колумбии - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 20.05.2026 (обновлено: 15:22 20.05.2026)
Московский зоопарк начал кампанию по спасению бегемотов из Колумбии

Московский зоопарк начал кампанию по спасению 80 бегемотов из Колумбии

© AP Photo / Fernando VergaraБегемоты в парке Hacienda Napoles, бывшем частном поместье наркобарона Пабло Эскобара
Бегемоты в парке Hacienda Napoles, бывшем частном поместье наркобарона Пабло Эскобара - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Бегемоты в парке Hacienda Napoles, бывшем частном поместье наркобарона Пабло Эскобара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский зоопарк начал международную кампанию по спасению 80 бегемотов из Колумбии.
  • Бегемоты являются потомками животных, принадлежавших Пабло Эскобару, и находятся под угрозой массового уничтожения.
  • ГОЗУ направила обращение правительству Колумбии с призывом заменить эвтаназию на переселение бегемотов в аккредитованные учреждения по всему миру.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка, президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова объявила о начале международной кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии, где эти животные находятся под угрозой массового уничтожения, сообщает столичный зоосад.
Московский зоопарк в канале на платформе "Макс" заявил об "об историческом событии, которое разворачивается прямо сейчас под эгидой Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), созданного по инициативе генерального директора Московского зоопарка и президента ГОЗУ Светланы Акуловой".
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Камчатке появится центр по спасению и реабилитации диких животных
24 февраля, 05:07
«

"Речь идет о спасении 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, некогда принадлежавших всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару", - говорится в сообщении зоопарка.

Уточняется, что бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения. ГОЗУ направила официальное обращение правительству Колумбии с призывом заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру. Кроме того, члены организации из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии уже подтвердили готовность внести свой вклад.
«
"Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов. Мы гордимся тем, что наши коллеги из "Вантары" (центр спасения дикой природы - ред.) и члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии подтвердили свою готовность внести свой вклад. Сейчас мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции", - подчеркнула Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Четыре бегемота были завезены в Колумбию для ранчо наркобарона Пабло Эскобаром в 1980-е годы. После ликвидации их владельца гиппопотамы оказались на воле, их численность начала быстро расти в условиях отсутствия естественных хищников. Биологи отмечают, что популяция этих животных разрушает экосистему Колумбии. Правительство страны 13 апреля объявило о планах приступить к эвтаназии бегемотов, завезенных , чтобы сдержать рост их популяции, которая к 2030 году может достигнуть 500 особей. Согласно плану, уже во втором полугодии 2026 года будут отобраны для эвтаназии около 80 животных.
Ехидна в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Работники Московского зоопарка спасли более тысячи диких животных
12 мая, 11:45
 
КолумбияЕвропаЛатинская АмерикаСветлана АкуловаПабло ЭскобарМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала