Московский зоопарк начал кампанию по спасению бегемотов из Колумбии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский зоопарк начал международную кампанию по спасению 80 бегемотов из Колумбии.
- Бегемоты являются потомками животных, принадлежавших Пабло Эскобару, и находятся под угрозой массового уничтожения.
- ГОЗУ направила обращение правительству Колумбии с призывом заменить эвтаназию на переселение бегемотов в аккредитованные учреждения по всему миру.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка, президент Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова объявила о начале международной кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии, где эти животные находятся под угрозой массового уничтожения, сообщает столичный зоосад.
Московский зоопарк в канале на платформе "Макс" заявил об "об историческом событии, которое разворачивается прямо сейчас под эгидой Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), созданного по инициативе генерального директора Московского зоопарка и президента ГОЗУ Светланы Акуловой".
"Речь идет о спасении 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, некогда принадлежавших всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару", - говорится в сообщении зоопарка.
Уточняется, что бегемоты находятся под угрозой массового уничтожения. ГОЗУ направила официальное обращение правительству Колумбии с призывом заменить эвтаназию на переселение животных в аккредитованные учреждения по всему миру. Кроме того, члены организации из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии уже подтвердили готовность внести свой вклад.
"Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов. Мы гордимся тем, что наши коллеги из "Вантары" (центр спасения дикой природы - ред.) и члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии подтвердили свою готовность внести свой вклад. Сейчас мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции", - подчеркнула Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Четыре бегемота были завезены в Колумбию для ранчо наркобарона Пабло Эскобаром в 1980-е годы. После ликвидации их владельца гиппопотамы оказались на воле, их численность начала быстро расти в условиях отсутствия естественных хищников. Биологи отмечают, что популяция этих животных разрушает экосистему Колумбии. Правительство страны 13 апреля объявило о планах приступить к эвтаназии бегемотов, завезенных , чтобы сдержать рост их популяции, которая к 2030 году может достигнуть 500 особей. Согласно плану, уже во втором полугодии 2026 года будут отобраны для эвтаназии около 80 животных.