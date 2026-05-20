Московский зоопарк начал кампанию по спасению бегемотов из Колумбии

"Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов. Мы гордимся тем, что наши коллеги из "Вантары" (центр спасения дикой природы - ред.) и члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии подтвердили свою готовность внести свой вклад. Сейчас мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции", - подчеркнула Акулова, слова которой приводятся в сообщении.

Четыре бегемота были завезены в Колумбию для ранчо наркобарона Пабло Эскобаром в 1980-е годы. После ликвидации их владельца гиппопотамы оказались на воле, их численность начала быстро расти в условиях отсутствия естественных хищников. Биологи отмечают, что популяция этих животных разрушает экосистему Колумбии. Правительство страны 13 апреля объявило о планах приступить к эвтаназии бегемотов, завезенных , чтобы сдержать рост их популяции, которая к 2030 году может достигнуть 500 особей. Согласно плану, уже во втором полугодии 2026 года будут отобраны для эвтаназии около 80 животных.