Тренер "Спартака" Барков высказался о драке после матча финальной серии МХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского молодежного хоккейного клуба «Спартак» Александр Барков заявил, что ничего страшного в драке после четвертого матча финальной серии Кубка Харламова не произошло.
- В результате потасовки удаления получили игроки «Спартака» Иван Гаврилов, Данил Кочуров, Силантий Кожушко, Юрий Иванов, а также Геннадий Чалый и Андрей Елезов из «Локо».
- Счет в серии до четырех побед стал равным — 2-2, пятый матч противостояния пройдет в Ярославле 22 мая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского молодежного хоккейного клуба "Спартак" Александр Барков, комментируя массовую драку, произошедшую после четвертого матча финальной серии Кубка Харламова против ярославского "Локо", заявил, что ничего страшного в данном эпизоде не произошло.
"Спартак" в среду дома проиграл "Локо" (2:3 ОТ). Потасовка завязалась в концовке встречи после победной шайбы "Локо", когда один из игроков ярославского клуба подъехал к вратарю "Спартака". Одновременно на льду было несколько драк между хоккеистами. Медицинская помощь потребовалась нападающему "Локо" Роману Лутцеву, которого под руки отвели в раздевалку.
«
"Мое мнение - уместны любые ситуации, ведь это эмоции. Хоккей - вид спорта, где играют мужики. А здесь (в МХЛ) молодые парни, у которых есть самолюбие. Если что-то не нравится в поведении соперника, то эмоции могут вылиться в такое. Я не думаю, что было что-то страшное, ребята немного потолкались. Идет плей-офф, и накал страстей - это то, что хотят видеть болельщики. Не должно быть так, что шайба еще не дошла до вратаря, а все полевые игроки уже разъехались. Здесь идет борьба, любой силовой приём - это мастерство, которое оценивается болельщиками. Если же говорить о том, могут ли эти эмоции перейти в следующий матч, то мы всегда напоминаем ребятам, что голова должна быть холодной. Лишние удаления сказываются на ходе матча и серии. Будем говорить ребятам, чтобы они не поддавались на провокации и сами не удалялись", - сказал Барков журналистам.
По итогам эпизода удаления получили игроки "Спартака" Иван Гаврилов, Данил Кочуров, Силантий Кожушко, Юрий Иванов, а также Геннадий Чалый и Андрей Елезов из "Локо". Иванов получил дисциплинарный штраф.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятый матч противостояния пройдет в Ярославле 22 мая.