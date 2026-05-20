Каталог СТЕ Портала поставщиков Москвы вырос до 3,5 миллиона

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков Москвы достиг 3,5 миллиона, наибольший товарный ассортимент представлен в разделе портативной компьютерной техники, рассказала заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Она подчеркнула, что каталог СТЕ является важным инструментом Портала поставщиков. На платформу вносят все предложения товаров, работ и услуг.

"Ежедневно в него загружают около двух тысяч товарных единиц, а с конца 2024 года он пополнился примерно на 500 тысяч позиций. Сейчас каталог содержит более 3,5 миллиона уникальных наименований. Все СТЕ оформлены в едином формате и структурированы по категориям и тематическим разделам. Это помогает систематизировать информацию, облегчить анализ и быстро находить продукцию по заданным критериям почти в 15 тысячах рубрик", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.

Она уточнила, что среди категорий товаров больше всего СТЕ содержит портативная компьютерная техника, среди услуг – повышение профессиональной квалификации, а среди работ – изготовление полиграфической продукции.

В пресс-службе департамента уточнили, что в каталоге реализованы сервисы, которые основаны на ИИ-технологиях. Они облегчают работу с порталом и повышают оперативность поиска. Например, во время заполнения карточки нового товара нейросеть автоматически определяет по загруженному изображению категорию продукции, а затем помещает ее в нужную рубрику. Сейчас ведется работа по внедрению умных алгоритмов. Предполагается, что все они серьезно упростят взаимодействие с каталогом как для новых пользователей, так и для опытных поставщиков. Еще в планах у разработчика запустить специальные программы для обучения пользованию каталогом.

Модернизация столичной платформы – следствие роста числа пользователей. Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 400 тысяч предпринимателей.

Как отметил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов,

работу с каталогом облегчают специальные разделы. Например, "Произведено в Москве". В этом разделе размещен список товаров компаний, у которых есть производственные площадки в Москве. В раздел включено 23,6 тысячи наименований.

В конце 2025 – начале 2026 года Портал поставщиков поучаствовал в эксперименте по ведению Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ) – государственного справочника продукции с привязкой к конкретным товарным знакам, маркам и моделям. Оператором ЕККТ является АО "Единый каталог товаров, работ и услуг". Эксперимент позволил связать более 400 позиций в каталоге портала с ЕККТ. Это дает возможность находить их по единому коду в обоих каталогах и делает процесс закупок малого объема более удобным.

Столичная платформа была разработана 13 лет назад. Она создана для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов.