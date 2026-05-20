Каталог СТЕ Портала поставщиков Москвы вырос до 3,5 миллиона

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков Москвы достиг 3,5 миллиона, наибольший товарный ассортимент представлен в разделе портативной компьютерной техники, рассказала заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она подчеркнула, что каталог СТЕ является важным инструментом Портала поставщиков. На платформу вносят все предложения товаров, работ и услуг.
"Ежедневно в него загружают около двух тысяч товарных единиц, а с конца 2024 года он пополнился примерно на 500 тысяч позиций. Сейчас каталог содержит более 3,5 миллиона уникальных наименований. Все СТЕ оформлены в едином формате и структурированы по категориям и тематическим разделам. Это помогает систематизировать информацию, облегчить анализ и быстро находить продукцию по заданным критериям почти в 15 тысячах рубрик", - отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Она уточнила, что среди категорий товаров больше всего СТЕ содержит портативная компьютерная техника, среди услуг – повышение профессиональной квалификации, а среди работ – изготовление полиграфической продукции.
В пресс-службе департамента уточнили, что в каталоге реализованы сервисы, которые основаны на ИИ-технологиях. Они облегчают работу с порталом и повышают оперативность поиска. Например, во время заполнения карточки нового товара нейросеть автоматически определяет по загруженному изображению категорию продукции, а затем помещает ее в нужную рубрику. Сейчас ведется работа по внедрению умных алгоритмов. Предполагается, что все они серьезно упростят взаимодействие с каталогом как для новых пользователей, так и для опытных поставщиков. Еще в планах у разработчика запустить специальные программы для обучения пользованию каталогом.
Модернизация столичной платформы – следствие роста числа пользователей. Сейчас на ресурсе зарегистрировано более 400 тысяч предпринимателей.
Как отметил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов,
работу с каталогом облегчают специальные разделы. Например, "Произведено в Москве". В этом разделе размещен список товаров компаний, у которых есть производственные площадки в Москве. В раздел включено 23,6 тысячи наименований.
В конце 2025 – начале 2026 года Портал поставщиков поучаствовал в эксперименте по ведению Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ) – государственного справочника продукции с привязкой к конкретным товарным знакам, маркам и моделям. Оператором ЕККТ является АО "Единый каталог товаров, работ и услуг". Эксперимент позволил связать более 400 позиций в каталоге портала с ЕККТ. Это дает возможность находить их по единому коду в обоих каталогах и делает процесс закупок малого объема более удобным.
Столичная платформа была разработана 13 лет назад. Она создана для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тысячи контрактов.
Ранее Багреева сообщала, что Портал поставщиков Москвы пополнился 45-м регионом-заказчиком, к платформе присоединилась Еврейская автономная область.