15:24 20.05.2026 (обновлено: 15:43 20.05.2026)
Суд отправил директора АЗС, взорвавшейся в Пятигорске, под домашний арест

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Суд избрал директору взорвавшейся в Пятигорске заправки меру пресечения в виде заключения под домашний арест, сообщили РИА Новости в Пятигорском городском суде.
"Суд избрал ранее задержанному директору автозаправочной станции меру пресечения в виде заключения под домашний арест", – сказал собеседник агентства.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 16 мая сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске. Позже, по уточненной информации, количество пострадавших возросло до шести человек.
Как уточнял мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке газовоза. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Во вторник Гострудинспекция региона сообщила, что один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске скончался в медучреждении.
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайВладимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
