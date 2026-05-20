Суд отправил директора АЗС, взорвавшейся в Пятигорске, под домашний арест.

ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Суд избрал директору взорвавшейся в Пятигорске заправки меру пресечения в виде заключения под домашний арест, сообщили РИА Новости в Пятигорском городском суде.

"Суд избрал ранее задержанному директору автозаправочной станции меру пресечения в виде заключения под домашний арест", – сказал собеседник агентства.

Во вторник Гострудинспекция региона сообщила, что один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске скончался в медучреждении.