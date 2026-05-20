В Нижегородской области отразили атаку 30 беспилотников.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Атаку 30 беспилотников отразили над Нижегородской областью, падение обломков вызвало горение на двух промышленных объектах в Кстовском районе, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.