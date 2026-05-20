Специальная военная операция на Украине
 
08:57 20.05.2026
В Нижегородской области отразили атаку 30 беспилотников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Атаку 30 беспилотников отразили над Нижегородской областью, падение обломков вызвало горение на двух промышленных объектах в Кстовском районе, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе", - написал Никитин в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, сейчас ведется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента.
"Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу", - добавил глава региона.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьКстовский районГлеб Никитин
 
 
