В Ставропольском крае отражают атаку БПЛА

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ПВО отражают атаку БПЛА, нацеленную на промзону в Ставропольском крае, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Под Невинномысском наши ПВО отражают налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно. Не снимайте и не публикуйте кадры с работой ПВО, пролетом беспилотников или в местах падения обломков, за это предусмотрена административная ответственность", - написал Владимиров в Telegram-канале.