14:21 20.05.2026 (обновлено: 14:22 20.05.2026)
Умерла журналистка и писательница Наталья Астахова

© Фото : предоставлено РИА Новости Крым семьей Натальи Астаховой
  Умерла крымская журналистка и писательница-фантаст Наталья Астахова.
  • Ей было 73 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Умерла крымская журналистка и писательница-фантаст Наталья Астахова, сообщили РИА Новости в крымском отделении Союза журналистов России.
"Да. Это правда. Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни", - сказал представитель крымского отделения СЖР.
Астахова родилась в марте 1953 года. Окончила факультет журналистики МГУ. С 1988 года работала в газете "Крымская правда". Заслуженный журналист Крыма. Автор сборника фантастических рассказов "Письма с Земли" и других прозаических произведений. Ее работы переведены на иностранные языки.
 
