Умерла журналистка и писательница Наталья Астахова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Умерла крымская журналистка и писательница-фантаст Наталья Астахова, сообщили РИА Новости в крымском отделении Союза журналистов России.
"Да. Это правда. Наталья Астахова умерла на 74-м году жизни", - сказал представитель крымского отделения СЖР.
Астахова родилась в марте 1953 года. Окончила факультет журналистики МГУ. С 1988 года работала в газете "Крымская правда". Заслуженный журналист Крыма. Автор сборника фантастических рассказов "Письма с Земли" и других прозаических произведений. Ее работы переведены на иностранные языки.