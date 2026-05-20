Из зоны подтопления в Армавире эвакуируют жителей
14:51 20.05.2026 (обновлено: 16:11 20.05.2026)
Из зоны подтопления в Армавире эвакуируют жителей

Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армавире объявлена эвакуация жителей из зоны подтопления.
  • Решение об эвакуации принято из-за повышения уровня воды в реках Кубань и Уруп.
  • Эвакуация коснется жителей территорий, включая Старую Станицу, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный и некоторые другие зоны.
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Эвакуация жителей из зоны подтопления объявлена в Армавире на Кубани в связи с повышением уровня воды в реке из-за ливней, сообщили в среду в администрации города.
"В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира... По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16.00 сегодняшнего дня (среды - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города Армавира.
В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное".
"В связи со сбросом воды из Невинномысского гидроузла существует угроза поднятия до критических отметок уровня воды в реках и риск подтопления территорий в Армавире, Успенском, Гулькевичском, Тбилисском, Кавказском и Усть-Лабинском районах", - сообщил в свою очередь оперштаб Кубани.
По его данным, оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, главам муниципалитетов поручено подготовить и проверить пункты эвакуации, запасы воды и вещей первой необходимости, провести информирование населения.
