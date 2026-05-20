На Урале раскрыли убийство женщины, тело которой нашли в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи установили обвиняемого в убийстве жительницы Башкирии, тело которой он в прошлом году сбросил в реку в Челябинской области.

Обвиняемый, 54-летний житель Республики Башкортостан, арестован.

Мужчина признался, что на почве ревности задушил свою знакомую, затем сбросил в реку ее тело, прикрепив шлакоблок.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая - РИА Новости. Следователи установили обвиняемого в убийстве жительницы Башкирии, тело которой он в прошлом году сбросил в реку в Челябинской области, прикрепив шлакоблок, он арестован, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным следствия, 10 мая на берегу реки Урал вблизи поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области нашли тело женщины, обвязанное металлической цепью с прикрепленным бетонным шлакоблоком. Установлен круг общения потерпевшей, произведены обыски, допрошены свидетели, в результате восстановлена картина произошедшего, лицо, совершившее преступление, задержано.

« "Им оказался 54-летний житель Республики Башкортостан, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

СУСК поясняет, что погибшей является 42-летняя жительница деревни Куватово Баймакского района Башкирии, числившаяся пропавшей без вести. В ноябре 2025 года супруг женщины обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в медицинское учреждение и не вернулась.

Обвиняемый, как отмечает следствие, дал признательные показания и сообщил, что вечером 10 ноября 2025 года встретился с женщиной, в автомобиле вблизи села Кусеево Баймакского района Башкирии между ними произошел конфликт на почве ревности, и мужчина ее задушил.