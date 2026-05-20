Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейским - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 20.05.2026
В Москве арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

Суд в Москве арестовал до 18 июля мужчину, угрожавшего ножом полицейским

© Fotolia / Nomad_SoulАрест
Арест - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Fotolia / Nomad_Soul
Арест. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы арестовал Артура Хайруллина до 18 июля.
  • Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и нанесении телесных повреждений полицейскому.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 18 июля мужчину, угрожавшего ножом полицейским в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Артур Хайруллин обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).
«
"Мещанский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2026 года", - говорится в сообщении инстанции.
По версии следствия, Хайруллин 18 мая нарушал общественный порядок в Рязанском переулке. После просьбы полицейских прекратить мужчина достал нож и, угрожая сотрудникам, нанес телесные повреждения одному из них.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Обвиняемый в нападении на полицейских в Москве подросток не признал вину
24 ноября 2025, 19:21
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала