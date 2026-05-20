В Москве арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 18 июля мужчину, угрожавшего ножом полицейским в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов.
Артур Хайруллин обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).
"Мещанский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2026 года", - говорится в сообщении инстанции.
По версии следствия, Хайруллин 18 мая нарушал общественный порядок в Рязанском переулке. После просьбы полицейских прекратить мужчина достал нож и, угрожая сотрудникам, нанес телесные повреждения одному из них.
