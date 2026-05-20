АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Эксар" на уровне ААА(RU)

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг агентства по страхованию "Эксар", входящего в группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе.

"20 мая 2026 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг "Эксар" находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Подтверждение кредитного рейтинга свидетельствует о надежности и стабильности работы "Эксар".

"Для нас это показатель эффективности работы "Эксар" и качества его финансовых услуг. Мы продолжим наращивать поддержку отечественных компаний и проводить работу по снижению рисков российского бизнеса при выходе на глобальные рынки", – комментирует старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков.

В заключении АКРА отмечаются сильные показатели достаточности капитала, фондирования и ликвидности, адекватные оценки риск- и бизнес-профиля, а также очень высокая степень поддержки.