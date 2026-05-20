АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Эксар" на уровне ААА(RU)

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг агентства по страхованию "Эксар", входящего в группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе.
"20 мая 2026 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг "Эксар" находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств правительства Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Подтверждение кредитного рейтинга свидетельствует о надежности и стабильности работы "Эксар".
"Для нас это показатель эффективности работы "Эксар" и качества его финансовых услуг. Мы продолжим наращивать поддержку отечественных компаний и проводить работу по снижению рисков российского бизнеса при выходе на глобальные рынки", – комментирует старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков.
В заключении АКРА отмечаются сильные показатели достаточности капитала, фондирования и ликвидности, адекватные оценки риск- и бизнес-профиля, а также очень высокая степень поддержки.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта РЭЦ".