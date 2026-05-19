В России хотят зарегистрировать товарный знак шоколада Snickers - РИА Новости, 19.05.2026
00:31 19.05.2026
В России хотят зарегистрировать товарный знак шоколада Snickers

© РИА Новости / Максим Блинов
Шоколадные батончики Snickers. Архивное фото
  • Американский производитель Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России, включая батончик Snickers.
  • Заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде этикеток шоколада Snickers и одного знака с логотипом этого батончика поступили в Роспатент в мае текущего года.
  • В случае успешной регистрации Mars сможет продавать в России шоколад, конфеты, десерты и напитки под этими товарными знаками.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский производитель шоколада и продуктов питания Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России, включая батончик Snickers, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде этикеток шоколада Snickers и одного знака с логотипом этого батончика поступили в ведомство в мае текущего года.
В случае успешной регистрации Mars под товарными знаками сможет продавать в России шоколад, конфеты, различные десерты и напитки.
В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.
