В России хотят зарегистрировать товарный знак шоколада Snickers

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский производитель шоколада и продуктов питания Mars хочет зарегистрировать три товарных знака в России, включая батончик Snickers, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде этикеток шоколада Snickers и одного знака с логотипом этого батончика поступили в ведомство в мае текущего года.

В случае успешной регистрации Mars под товарными знаками сможет продавать в России шоколад, конфеты, различные десерты и напитки.