В Госдуме рассказали о снижении платы за ЖКУ летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Платеж в квитанциях ЖКХ за горячую воду при ее плановом отключении на 10–14 дней может стать ниже на 33–47%, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При плановом отключении горячей воды платеж в квитанциях ЖКХ за эту услугу может стать ниже на 33-47%, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"При отключении горячей воды плата по квитанции должна быть меньше. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33-47%. Согласно действующему законодательству за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения", - сказал Кошелев

Кошелев подчеркнул, что раньше нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявление, собирать подписи соседей и подавать документы в управляющую организацию, однако сейчас этот процесс стал проще, поскольку с марта 2026 года работают новые правила: перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке.

Он уточнил, что управляющие компании (УК) или ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв и отражать уменьшение суммы в ближайшей квитанции.