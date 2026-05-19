В Госдуме рассказали о снижении платы за ЖКУ летом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При плановом отключении горячей воды платеж в квитанциях ЖКХ за эту услугу может стать ниже на 33-47%, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"При отключении горячей воды плата по квитанции должна быть меньше. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33-47%. Согласно действующему законодательству за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Размер итогового снижения платы зависит от длительности отключения", - сказал Кошелев.
Кошелев подчеркнул, что раньше нужно было самостоятельно фиксировать факт отсутствия воды, писать заявление, собирать подписи соседей и подавать документы в управляющую организацию, однако сейчас этот процесс стал проще, поскольку с марта 2026 года работают новые правила: перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке.
Он уточнил, что управляющие компании (УК) или ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерыв и отражать уменьшение суммы в ближайшей квитанции.
"Если отключение было плановым и уложилось в 14 дней, перерасчет все равно полагается, но он уже заложен в тариф и рассчитывается автоматически. Если же воду отключили внезапно и больше, чем на сутки, вы имеете полное право требовать снижения платы, и теперь УК должна сделать это сама", - заключил он.