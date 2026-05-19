Температура воздуха в Москве установила рекорд для 19 мая

15:31 19.05.2026 (обновлено: 15:35 19.05.2026)
Температура в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая

Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Температура воздуха в Москве 19 мая поднялась до 30,5 градусов и побила рекорд 1979 года с температурой 30,2 градуса.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В 15.10 мск метеостанция, расположенная на крыше здания Гидрометцентра России в районе станции метро "Краснопресненская", зафиксировала температуру воздуха 30,5 градусов.
Предыдущий рекорд на эту дату была установлен в 1979 году, тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса, а самая холодная температура для 19 мая была зафиксирована в 1893 году - в тот день она опустилась до -2,2 градуса.
