Температура воздуха в Москве установила рекорд для 19 мая

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В 15.10 мск метеостанция, расположенная на крыше здания Гидрометцентра России в районе станции метро "Краснопресненская", зафиксировала температуру воздуха 30,5 градусов.
Предыдущий рекорд на эту дату была установлен в 1979 году, тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса, а самая холодная температура для 19 мая была зафиксирована в 1893 году - в тот день она опустилась до -2,2 градуса.