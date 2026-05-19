Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад
05:17 19.05.2026
Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Отдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
  • Температура в Москве пойдет на спад с четверга.
  • В выходные ожидается облачная погода с кратковременными дождями и максимум до +24 градусов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Температура в Москве пойдет на спад с четверга, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 19 и 20 мая в столице прогнозируется плюс 32 градуса без осадков, а 21 мая - плюс 31 градус, но с переменной облачностью и с кратковременной дождливой грозой.
"Температура воздуха в Москве пойдет на спад с четверга, а в выходные и вовсе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +24 градусов максимум", - рассказала синоптик.
Она добавила, что такие изменения в погоде произойдут из-за ветра, который поменяется на северо-западный, поэтому характер погоды слегка изменится.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
