Синоптик рассказала, когда жара в Москве пойдет на спад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура в Москве пойдет на спад с четверга.
- В выходные ожидается облачная погода с кратковременными дождями и максимум до +24 градусов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Температура в Москве пойдет на спад с четверга, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 19 и 20 мая в столице прогнозируется плюс 32 градуса без осадков, а 21 мая - плюс 31 градус, но с переменной облачностью и с кратковременной дождливой грозой.
"Температура воздуха в Москве пойдет на спад с четверга, а в выходные и вовсе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и до +24 градусов максимум", - рассказала синоптик.
Она добавила, что такие изменения в погоде произойдут из-за ветра, который поменяется на северо-западный, поэтому характер погоды слегка изменится.