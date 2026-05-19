В ОП рассказали, обязан ли работодатель поднимать зарплату сотрудникам
03:20 19.05.2026
В ОП рассказали, обязан ли работодатель поднимать зарплату сотрудникам

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - РИА Новости, 19.05.2026
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работодатель обязан поднимать заработную плату сотрудникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
  • Индексацию заработной платы государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят в порядке, установленном трудовым законодательством.
  • Индексация должна распространяться на всех работников без исключения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работодатель обязан поднимать заработную плату сотрудникам в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Работодатель вне зависимости от организационно-правовой формы обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", - сказал Машаров.
Эксперт отметил, что статья 134 Трудового кодекса РФ прямо устанавливает, что государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством.
"Законодательством периодичность индексации не установлена, но в судах редакция индексации определяется как не соответствующая целям Трудового кодекса и обеспечивающая компенсацию роста цен", - добавил член ОП РФ.
Кроме того, по словам Машарова, индексация должна распространяться на всех работников без исключения.​
