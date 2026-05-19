Директор ЗАЭС назвал цель обстрелов Энергодара со стороны ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Целью обстрелов Энергодара со стороны ВСУ является психологическая атака на персонал Запорожской АЭС, заявил директор атомной станции Юрий Черничук.
Энергодар ночью подвергся 40 атакам, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Действительно, идет целенаправленная психологическая атака на сотрудников АЭС, на жителей города. Энергодар - это моногород, где каждый житель так или иначе связан со станцией, поэтому, естественно, все, что происходит в городе, проецируется на станцию и персонал, который работает и обеспечивает безопасность объекта", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, также сохраняется угроза ротации и доставке персонала на станцию.
"Противник оказывает воздействие на движущиеся транспортные средства и на наши автобусы, которые перевозят персонал, потенциально, эта угроза есть", - сказал Черничук.