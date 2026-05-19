18:58 19.05.2026 (обновлено: 18:59 19.05.2026)
Директор ЗАЭС назвал цель обстрелов Энергодара со стороны ВСУ

Черничук: ВСУ ведут психологическую атаку на персонал Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что целью обстрелов Энергодара со стороны ВСУ является психологическая атака на персонал станции.
  • Черничук отметил, что существует угроза ротации и доставки персонала на станцию из-за атак на транспортные средства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Целью обстрелов Энергодара со стороны ВСУ является психологическая атака на персонал Запорожской АЭС, заявил директор атомной станции Юрий Черничук.
Энергодар ночью подвергся 40 атакам, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
МАГАТЭ никак не отреагировало на атаку ВСУ на ЗАЭС, сообщил МИД России
Вчера, 18:22
"Действительно, идет целенаправленная психологическая атака на сотрудников АЭС, на жителей города. Энергодар - это моногород, где каждый житель так или иначе связан со станцией, поэтому, естественно, все, что происходит в городе, проецируется на станцию и персонал, который работает и обеспечивает безопасность объекта", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, также сохраняется угроза ротации и доставке персонала на станцию.
"Противник оказывает воздействие на движущиеся транспортные средства и на наши автобусы, которые перевозят персонал, потенциально, эта угроза есть", - сказал Черничук.
