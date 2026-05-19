Директор ЗАЭС рассказал о ситуации на станции

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, в результате которых в последние месяцы гибнут люди, сообщил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Так, 27 апреля в результате удара беспилотника ВСУ по территории транспортного цеха ЗАЭС погиб водитель, а 30 апреля после атаки украинского дрона в районе магазина в Энергодаре погиб мирный житель.
"На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью. Особенность последних нескольких месяцев это то, что в результате этих атак гибнут люди. В результате одной из таких атак в конце апреля погиб сотрудник - водитель транспортного цеха. В этом плане стало хуже", - сказал Черничук.
Он также обратил внимание на то, что украинские боевики в последнее время сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодар.
"Противник последнее время наносит целенаправленные точечные удары по объектам критической инфраструктуры, такие как дизельные подстанции и городские заправочные станции", - сказал Черничук.