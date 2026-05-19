Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС рассказал о ситуации на станции - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 19.05.2026 (обновлено: 07:45 19.05.2026)
Директор ЗАЭС рассказал о ситуации на станции

Черничук: ситуация на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ постоянно напряженная

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков.
  • В результате атак в последние месяцы гибнут люди, в том числе сотрудники ЗАЭС и мирные жители Энергодара.
  • Украинские боевики в последнее время наносят целенаправленные точечные удары по объектам критической инфраструктуры Энергодара.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, в результате которых в последние месяцы гибнут люди, сообщил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Так, 27 апреля в результате удара беспилотника ВСУ по территории транспортного цеха ЗАЭС погиб водитель, а 30 апреля после атаки украинского дрона в районе магазина в Энергодаре погиб мирный житель.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
На ЗАЭС показали инспекторам МАГАТЭ атакованный ВСУ цех
18 мая, 21:39
"На сегодняшний день ситуация постоянно напряженная. Атаки на станцию и на объекты станции, находящиеся за периметром, постоянны с разной периодичностью. Особенность последних нескольких месяцев это то, что в результате этих атак гибнут люди. В результате одной из таких атак в конце апреля погиб сотрудник - водитель транспортного цеха. В этом плане стало хуже", - сказал Черничук.
Он также обратил внимание на то, что украинские боевики в последнее время сосредоточили удары на объектах жизнеобеспечения города-спутника станции Энергодар.
"Противник последнее время наносит целенаправленные точечные удары по объектам критической инфраструктуры, такие как дизельные подстанции и городские заправочные станции", - сказал Черничук.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
На ЗАЭС не зафиксировали серьезных разрушений после атаки ВСУ
18 мая, 20:45
 
ЭнергодарДнепр (река)ЕвропаАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала