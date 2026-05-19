Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила в 10 раз поднять штрафы за использование русского языка гражданами Украины.

Штраф за первое нарушение использования русского языка составляет до 115 долларов, а за повторное — до 270.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила в 10 раз поднять штраф за использование гражданами русского языка.

Соответствующее Ивановская сделала в интервью украинским журналистам, отвечая на вопрос целесообразности десятикратного увеличения штрафов за использование русского языка гражданами Украины . По данным украинского издания, штраф за первое нарушение составляет до 115 долларов, а за повторное - до 270 (до 5100 и 11900 гривен соответственно).

"Умножить штрафы (за использование русского языка - ред.) на 10 - это вполне рабочий вариант для систематических нарушителей", - цитирует чиновницу украинское издание LB.ua в материале на своем сайте.

Как уточнила Ивановская, речь идет об увеличении штрафов для нарушителей, которые, по ее словам, предпочитают регулярно платить небольшие штрафы за использование русского языка.