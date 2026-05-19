15:43 19.05.2026
Украинский языковой омбудсмен предложила поднять штрафы за русский язык

Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за русский язык в 10 раз

Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила в 10 раз поднять штраф за использование гражданами русского языка.
Соответствующее Ивановская сделала в интервью украинским журналистам, отвечая на вопрос целесообразности десятикратного увеличения штрафов за использование русского языка гражданами Украины. По данным украинского издания, штраф за первое нарушение составляет до 115 долларов, а за повторное - до 270 (до 5100 и 11900 гривен соответственно).
"Умножить штрафы (за использование русского языка - ред.) на 10 - это вполне рабочий вариант для систематических нарушителей", - цитирует чиновницу украинское издание LB.ua в материале на своем сайте.
Как уточнила Ивановская, речь идет об увеличении штрафов для нарушителей, которые, по ее словам, предпочитают регулярно платить небольшие штрафы за использование русского языка.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
