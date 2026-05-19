Маркетплейсы начали блокировать карточки с подозрительными семенами

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries и Ozon блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями.

Маркетплейсы сверяются с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке.

Карточки с нарушениями обнаруживаются и блокируются ML-моделями.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Wildberries и Ozon блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями, - площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов, общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности.

"Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо", - заявили в Ozon

Wildberries также подтвердили, что блокируют карточки с нарушениями.

"Маркетплейс уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на витрине. В случае поступающих обращений, а также выявления самой площадкой подозрительных карточек товара мы инициативно проводим внутренние проверки, а также сверяемся с реестром, содержащим утвержденный перечень семян, допущенных к реализации", - сообщили в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

Там уточнили, что карточки с нарушениями были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями. "Мы продолжим мониторинг категории, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", - добавили в пресс-службе.