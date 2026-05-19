Маркетплейсы начали блокировать карточки с подозрительными семенами - РИА Новости, 19.05.2026
12:57 19.05.2026
Маркетплейсы начали блокировать карточки с подозрительными семенами

Wildberries и Ozon блокируют карточки продавцов несуществующих семян и саженцев

  • Wildberries и Ozon блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями.
  • Маркетплейсы сверяются с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке.
  • Карточки с нарушениями обнаруживаются и блокируются ML-моделями.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Wildberries и Ozon блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями, - площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов, общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности.
"Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо", - заявили в Ozon.
В Wildberries также подтвердили, что блокируют карточки с нарушениями.
"Маркетплейс уделяет особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на витрине. В случае поступающих обращений, а также выявления самой площадкой подозрительных карточек товара мы инициативно проводим внутренние проверки, а также сверяемся с реестром, содержащим утвержденный перечень семян, допущенных к реализации", - сообщили в пресс-службе группы РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).
Там уточнили, что карточки с нарушениями были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы ML-моделями. "Мы продолжим мониторинг категории, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины", - добавили в пресс-службе.
Там указали, что площадка исходит из принципа добропорядочности продавцов: принимая оферту, они подтверждают полное соответствие товаров законодательству РФ и правилам площадки, поэтому их нарушение ведет к блокировке.
