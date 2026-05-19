Психотерапевт назвал признаки эмоционального выгорания - РИА Новости, 19.05.2026
03:25 19.05.2026
Психотерапевт назвал признаки эмоционального выгорания

© iStock.com / fizkes — Уставшая девушка в офисе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Признаками эмоционального выгорания могут быть раздражительность, усталость, чувство опустошения, цинизм и утрата эмпатии.
  • При эмоциональном выгорании могут появляться соматические сигналы: головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением.
  • Если симптомы эмоционального выгорания продолжаются больше двух недель подряд и распространяются на все сферы жизни, то это повод обратиться за помощью к врачу.
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Признаками эмоционального выгорания может быть появление раздражительности, усталости, чувства опустошения, появление цинизма и утрата эмпатии, рассказал РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков.
"Если вам не помогает отдых, отпуск или смена рода деятельности, мысль о делах берет в заложники вашу голову всерьез и надолго — это уже первый звоночек. Далее может наступить момент, когда появляется раздражительность, постоянная усталость, чувство опустошения, нет сил на сопереживание, появляется цинизм, вы теряете эмпатию, вас не покидает ощущение, что делаешь много, а результат не радует", — отметил Гребенюков.
Врач-психотерапевт добавил, что у человека, испытывающего эмоциональное выгорание, могут появиться соматические сигналы: головные боли, напряжение в мышцах, проблемы с пищеварением. Эти сигналы, по его словам, не ограничиваются разовыми проявлениями, а становятся устойчивыми.
"Если такое продолжается больше 2 недель подряд и распространяется на все сферы вашей жизни, то это уже повод обратиться за помощью к врачу", — добавил Гребенюков.
