В Приднестровье заявили о попытках Молдавии сорвать выборы главы республики.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии планируют негативно повлиять на выборы главы Приднестровья в декабре, запугивая членов центральной избирательной комиссии, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
Ранее в ноябре 2025 года в МГБ ПМР сообщили, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
"Попытки оказать негативное влияние на избирательный процесс в Приднестровье будут продолжены и в этом году. Мы ожидаем усиление давления со стороны спецслужб Молдовы на членов участковых избирательных комиссий, членов ЦИК ПМР, которых путем шантажа, под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем при перенесении границы Республики Молдова, будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться", - сказал Гебос.
