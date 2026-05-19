Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье заявили о попытках Молдавии сорвать выборы главы республики - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 19.05.2026
В Приднестровье заявили о попытках Молдавии сорвать выборы главы республики

Гебос: Молдавия планирует негативно повлиять на выборы главы Приднестровья

© Фото : KGB PMRГебос Валерий Дмитриевич
Гебос Валерий Дмитриевич - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Фото : KGB PMR
Гебос Валерий Дмитриевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приднестровье заявили о попытках Молдавии сорвать выборы главы республики.
  • Спецслужбы Молдавии запугивают и шантажируют членов избирательных комиссий Приднестровья.
  • Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.
ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Спецслужбы Молдавии планируют негативно повлиять на выборы главы Приднестровья в декабре, запугивая членов центральной избирательной комиссии, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
Ранее в ноябре 2025 года в МГБ ПМР сообщили, что спецслужбы Молдавии пытаются сорвать выборы депутатов всех уровней в Приднестровье, запугивают и шантажируют сотрудников избирательных комиссий.
"Попытки оказать негативное влияние на избирательный процесс в Приднестровье будут продолжены и в этом году. Мы ожидаем усиление давления со стороны спецслужб Молдовы на членов участковых избирательных комиссий, членов ЦИК ПМР, которых путем шантажа, под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем при перенесении границы Республики Молдова, будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться", - сказал Гебос.
Выборы главы ПМР запланированы на 13 декабря 2026 года.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
МИД Приднестровья оценил указ об упрощенном приеме в гражданство России
16 мая, 19:42
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала