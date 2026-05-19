Стали известны темы диалога Вяльбе и Губерниева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Свищев сообщил, что Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев встретятся в среду.
- Какие темы получатся, те и обсудим, но в основном только спортивные, добавил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда Дмитрий Свищев рассказал РИА Новости, что встреча заместителя председателя организации Елены Вяльбе и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева пройдет в среду, где они обсудят спортивные темы.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев. Ранее Губерниев не раз допускал колкие высказывания в адрес Вяльбе и ее работы, трехкратная олимпийская чемпионка на них никак не реагировала.
"Встреча состоится завтра. Какие темы получатся, те и обсудим, но в основном только спортивные", - сказал Свищев.