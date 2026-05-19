ВТБ: почти половина россиян хочет завести личного ИИ-агента

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти половина россиян готова завести персонального ИИ-агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который знает распорядок их жизни, анализирует данные и помогает принимать решения, свидетельствуют итоги опроса ВТБ.

"46% респондентов в том или ином виде хотели бы иметь личного ИИ-помощника. 29% россиян сомневаются в этом вопросе, а 25% относятся к идее отрицательно. Большинство респондентов — 87% — уже слышали о подобных технологиях, а 66% считают идею персонального ИИ-агента понятной или полностью понятной", - говорится в сообщении банка.

При этом цифровой помощник воспринимается как инструмент продуктивности, а не развлечения. Участники опроса в первую очередь хотели бы использовать личных ИИ-агентов для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня, автоматизации бытовых задач, например, покупок, контроля привычек и рекомендаций по здоровью.

В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к своей истории поиска и активности в интернете (43%), геолокации (42%), медицинским данным (33%), биографии (27%), финансовой информации (26%), личным фото и видеоархивам (19%), личной переписке (15%). Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе 27% россиян.

Основное опасение в связи с использованием ИИ-агентов — вероятность утечки данных. Ее отмечают 72% участников опроса. Еще 54% опасаются ошибок ИИ, 41% - потери контроля над решениями, 31% - зависимости от технологий.

В вопросе создания ИИ-агентов мнения разделились поровну: 39% предпочтут собрать агента самостоятельно на базе доступных больших языковых моделей, еще 39% выберут готовые решения от технологических компаний. Использование личных ИИ-агентов через банки или финансовые организации с опытом создания умных чат-ботов рассматривают 21% россиян. 76% опрошенных отнеслись бы к подобному сервису от банка с интересом или как минимум не отвергают эту идею.

"В России уже сформировался запрос на персональных ИИ-агентов, теперь на него должен ответить рынок и предложить качественные решения. Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество. Чем раньше вы начнете, тем точнее и полезнее будет цифровой помощник", — приводится в сообщении мнение заместителя президента — председателя правления ВТБ Вадима Кулика.