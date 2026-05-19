Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли, один ранен в результате атаки ВСУ в ДНР - Пушилин - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 19.05.2026
Два человека погибли, один ранен в результате атаки ВСУ в ДНР - Пушилин

Пушилин: при атаке украинских дронов в ДНР погибли два человека, один ранен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли и один ранен в результате атаки ВСУ в ДНР.
  • В Ясиноватском муниципальном округе при атаке БПЛА на грузовой автомобиль погиб мужчина.
  • В Курахово при атаке дрона погиб мужчина, еще один человек получил тяжелые ранения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два человека погибли, один ранен в результате атаки ВСУ в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«

"Два человека погибли, еще один мирный житель республики ранен сегодня (во вторник - ред.) из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что в Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк - Ясиноватая в результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) на грузовой автомобиль погиб мужчина. Также в Курахово при атаке БПЛА погиб мужчина, еще один человек получил тяжелые ранения.
Уточняется, что повреждены домостроение, объект гражданской инфраструктуры, три грузовых автомобиля в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки и Старобешевском муниципальном округе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯсиноватаяДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала