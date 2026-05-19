Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ планируют ввести короткие контракты для комиссованных из-за ранений - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 19.05.2026
В ВСУ планируют ввести короткие контракты для комиссованных из-за ранений

Сырский: ВСУ введут короткие контракты на 6-9 месяцев для комиссованных военных

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий ВСУ сообщил о планах ввести короткие контракты для комиссованных из-за ранений военных.
  • По его словам, рассматривается возможность подписания более коротких контрактов и для действующих военнослужащих.
  • Стандартные более длинные контракты останутся для новобранцев, а часть военных продолжит службу по мобилизации без контракта.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Короткие контракты на 6-9 месяцев планируют ввести в украинских войсках для комиссованных из-за ранений военных, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«

"Мы учитывали разные подходы, например, внедрение так называемого короткого контракта – 6 месяцев, 9 месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений", - сказал Сырский в интервью изданию "Милитарный", опубликованном в YouTube.

Он добавил, что для действующих военных также рассматривают возможность подписания более коротких контрактов – примерно на 10 месяцев. Отдельно остаются стандартные более длинные контракты для новобранцев – на 2-3 года и более.
Сырский добавил, что часть военных и в дальнейшем будет проходить службу по мобилизации без контракта, но с одинаковым уровнем денежного обеспечения и надбавок.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
На Украине рассматривают полное снятие брони от мобилизации, сообщили СМИ
25 апреля, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала