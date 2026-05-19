В ВСУ планируют ввести короткие контракты для комиссованных из-за ранений

Краткий пересказ от РИА ИИ Главнокомандующий ВСУ сообщил о планах ввести короткие контракты для комиссованных из-за ранений военных.

По его словам, рассматривается возможность подписания более коротких контрактов и для действующих военнослужащих.

Стандартные более длинные контракты останутся для новобранцев, а часть военных продолжит службу по мобилизации без контракта.

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Короткие контракты на 6-9 месяцев планируют ввести в украинских войсках для комиссованных из-за ранений военных, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

« "Мы учитывали разные подходы, например, внедрение так называемого короткого контракта – 6 месяцев, 9 месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений", - сказал Сырский в интервью изданию "Милитарный", опубликованном в YouTube.

Он добавил, что для действующих военных также рассматривают возможность подписания более коротких контрактов – примерно на 10 месяцев. Отдельно остаются стандартные более длинные контракты для новобранцев – на 2-3 года и более.