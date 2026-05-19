Специальная военная операция на Украине
 
20:39 19.05.2026
В Курской области умер мужчина, пострадавший при ударе ВСУ

Пострадавший при ударе ВСУ по частному дому в Курской области умер в больнице

  • Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по частному дому в Курской области, умер в больнице.
  • Жена погибшего мужчины все еще находится в реанимации.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по частному дому в Курской области, умер в больнице, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее губернатор сообщил, что при ударе по частному дому в Курской области от тяжелых ранений погибла мирная жительница, еще два человека получили ранения.
"К глубокой скорби, в больнице скончался мужчина, пострадавший вчера в селе Марково Глушковского района. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми. Виктору Дмитриевичу было 62 года", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что жена погибшего все еще находится в реанимации, ей оказывают необходимую помощь.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
