В Курской области умер мужчина, пострадавший при ударе ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по частному дому в Курской области, умер в больнице.
- Жена погибшего мужчины все еще находится в реанимации.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по частному дому в Курской области, умер в больнице, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее губернатор сообщил, что при ударе по частному дому в Курской области от тяжелых ранений погибла мирная жительница, еще два человека получили ранения.
"К глубокой скорби, в больнице скончался мужчина, пострадавший вчера в селе Марково Глушковского района. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми. Виктору Дмитриевичу было 62 года", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что жена погибшего все еще находится в реанимации, ей оказывают необходимую помощь.