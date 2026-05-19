В Курской области умер мужчина, пострадавший при ударе ВСУ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе ВСУ по частному дому в Курской области, умер в больнице, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он добавил, что жена погибшего все еще находится в реанимации, ей оказывают необходимую помощь.