В селе Сторожевое два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 19.05.2026 (обновлено: 18:39 19.05.2026)
В селе Сторожевое два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • В селе Сторожевое Большесолдатского района два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ.
  • Один из пострадавших получил слепые осколочные ранения, второй — акубаротравму и осколочные ранения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два человека ранены в курском селе Сторожевое в результате атаки вражеского дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате атаки вражеского дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района ранены два человека", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Уточняется, что 60-летний мужчина получил слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги.
Губернатор добавил, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, на месте им оказывается необходимая помощь.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБольшесолдатский районАлександр Хинштейн
 
 
