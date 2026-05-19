В селе Сторожевое два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Сторожевое Большесолдатского района два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ.

Один из пострадавших получил слепые осколочные ранения, второй — акубаротравму и осколочные ранения.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два человека ранены в курском селе Сторожевое в результате атаки вражеского дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Уточняется, что 60-летний мужчина получил слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги.