В селе Сторожевое два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два человека ранены в курском селе Сторожевое в результате атаки вражеского дрона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате атаки вражеского дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района ранены два человека", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Уточняется, что 60-летний мужчина получил слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги.
Губернатор добавил, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, на месте им оказывается необходимая помощь.
